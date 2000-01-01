Романова Мама
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алпеева Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романова Игнатий Филиппович
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Александровна Филипповна
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Романов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Романов Филипп
Смерть
Неизвестно