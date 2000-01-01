Романов Прокопий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Прокопий Филиппович

Романов Прокопий Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Филипп

Мать: Романова Мама

Рождение ребёнка
27.12.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close