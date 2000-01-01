Романов Прокопий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Филипп
Мать: Романова Мама
Рождение ребёнка
27.12.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно