Романова Елизавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Филипп
Мать: Романова Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Юлия
Отец ребёнка: Романов Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Лидия
Отец ребёнка: Романов Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Леонид
Отец ребёнка: Романов Отец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Отец
Смерть
Неизвестно