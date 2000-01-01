Алпеева (Романова) Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Филипп
Мать: Романова Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алпеева Антонина
Отец ребёнка: Алпеев Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алпеева Таисья
Отец ребёнка: Алпеев Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алпеев Леонид
Отец ребёнка: Алпеев Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алпеев Геннадий
Отец ребёнка: Алпеев Отец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алпеев Отец
Смерть
Неизвестно