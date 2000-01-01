Алпеева (Романова) Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпеева (Романова) Варвара Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Филипп

Мать: Романова Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алпеева Антонина

Отец ребёнка: Алпеев Отец

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алпеева Таисья

Отец ребёнка: Алпеев Отец

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алпеев Леонид

Отец ребёнка: Алпеев Отец

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алпеев Геннадий

Отец ребёнка: Алпеев Отец

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпеев Отец

Смерть
Неизвестно
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