Глеков Захар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Глеков Яков
Мать: Глекова Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кожемякина Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Шарова А. Захаровна
Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно