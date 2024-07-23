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Глеков Захар Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Глеков Яков

Мать: Глекова Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кожемякина Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Глеков Фёдор Захарович

Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Шарова А. Захаровна

Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Глеков Алексей Захарович

Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глекова Дарья Петровна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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