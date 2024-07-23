Глеков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глекова Ульяна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Глекова Ульяна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Глекова Ульяна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Глекова Ульяна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Глекова Ульяна
Смерть
Неизвестно