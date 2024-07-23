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Глеков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глекова Ульяна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Глеков Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Глекова Ульяна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Глеков Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Глекова Ульяна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Глеков Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Глекова Ульяна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Глеков Пимен Яковлевич

Мать ребёнка: Глекова Ульяна

Смерть
Неизвестно

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