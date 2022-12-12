деревня Новопокровка, деревня Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Новопокровка

Курагинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Шалаболинская волость
2309Ново-Покровская, д. (п. уч. Бесь, 278 дол.), на рч. Салбе; хлеб.-з. маг.9731730620

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Курагинский район
165709Новопокровкадеревня54°08'92°17'N-46-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Курагинский муниципальный район, Сельское поселение Алексеевский сельсовет
4630402106д Новопокровка#Н/Д
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