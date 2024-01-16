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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кожемякина Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Шарова А. Захаровна
Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич