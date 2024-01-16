? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кожемякина Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Глеков Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Шарова А. Захаровна

Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Глеков Алексей Захарович

Отец ребёнка: Глеков Захар Яковлевич

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close