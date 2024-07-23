Глекова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глеков Яков
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Глеков Яков
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Глеков Яков
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Глеков Яков
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Глеков Яков
Смерть
Неизвестно