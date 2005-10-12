Шапорова (Бердникова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапорова (Бердникова) Ольга

Шапорова (Бердникова) Ольга

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1898

Дата смерти

14.03.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898

Отец: Бердников Митрофан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Феня

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
26.11.1921

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шапоров Иван

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
18.08.1930

Дочь: Одинцова Нина

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапоров Константин

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапоров Елисей

Смерть
14.03.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close