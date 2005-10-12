Шапорова (Бердникова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1898
Дата смерти14.03.1987
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898
Отец: Бердников Митрофан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Феня
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
26.11.1921
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шапоров Иван
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Одинцова Нина
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапоров Константин
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапоров Елисей
Смерть
14.03.1987