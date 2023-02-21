Шапоров Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Феня
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
26.11.1921
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шапоров Иван
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Одинцова Нина
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапоров Константин
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапорова Ольга
Смерть
1942