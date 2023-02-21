Шапоров Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапоров Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Феня

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
26.11.1921

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шапоров Иван

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
18.08.1930

Дочь: Одинцова Нина

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапоров Константин

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапорова Ольга

Смерть
1942
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