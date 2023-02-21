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(Шапорова) Феня
(Шапорова) Феня
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
Около 1940
Пол
Женский
Отец
Шапоров Елисей
1900 г.р.
Мать
Шапорова (Бердникова) Ольга
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Шапоров Елисей
Мать:
Шапорова Ольга
Смерть
Около 1940
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