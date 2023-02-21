(Шапорова) Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шапорова) Феня

(Шапорова) Феня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Шапоров Елисей

Мать: Шапорова Ольга

Смерть
Около 1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close