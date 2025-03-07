Бердникова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шакланова (Бердникова) Дарья
Отец ребёнка: Бердников Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракова (Бердникова) Ганна
Отец ребёнка: Бердников Митрофан
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бердников Прохор
Отец ребёнка: Бердников Митрофан
Рождение ребёнка
12.07.1898
Дочь: Шапорова (Бердникова) Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Бердников Митрофан
Смерть
Неизвестно