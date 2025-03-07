Бердникова Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердникова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакланова (Бердникова) Дарья

Отец ребёнка: Бердников Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракова (Бердникова) Ганна

Отец ребёнка: Бердников Митрофан

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бердников Прохор

Отец ребёнка: Бердников Митрофан

Рождение ребёнка
12.07.1898

Дочь: Шапорова (Бердникова) Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Бердников Митрофан

Смерть
Неизвестно

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