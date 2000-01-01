Шакланова (Бердникова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бердников Митрофан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакланов Леонид
Отец ребёнка: Шакланов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакланов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакланов Василий
Смерть
Неизвестно