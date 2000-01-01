Шакланова (Бердникова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакланова (Бердникова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердников Митрофан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакланов Леонид

Отец ребёнка: Шакланов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакланов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакланов Василий

Смерть
Неизвестно
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