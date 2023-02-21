Бердников Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Митрофан

Бердников Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердников Никита

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1898

Дочь: Шапорова Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракова Ганна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакланова Дарья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close