Бердников Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бердников Никита
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1898
Дочь: Шапорова Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракова Ганна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шакланова Дарья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно