Грухина (Михачева) Дарья Авросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Михачева) Дарья Авросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

15.12.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743

Сын: Грухин Агафон Павлович

Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович

Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Грухин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бельтюкова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Грухин Висарион Павлович

Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Павел Михайлович

Смерть
15.12.1809 ст.
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