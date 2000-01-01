Грухина (Михачева) Дарья Авросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти15.12.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бельтюкова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Грухин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1809 ст.