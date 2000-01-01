Грухин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Грухин Михаил Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фёкла Павловна
Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бельтюкова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Дарья Авросимова
Смерть
1787