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Грухин Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Грухин Михаил Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Грухин Агафон Павлович

Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фёкла Павловна

Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Грухин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бельтюкова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Грухин Висарион Павлович

Мать ребёнка: Грухина Дарья Авросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Дарья Авросимова

Смерть
1787
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