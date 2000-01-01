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Грухин Висарион Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Грухин Павел Михайлович

Мать: Грухина Дарья Авросимова

Бракосочетание
02.06.1813 ст.

Жена: Грухина Парасковья Аникина

1813г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Кузнецовская, невеста Спасолубягинского прихода Кстининского волостного правления дер. Василия Сидорова крестю Аники Семёнова Шелпикова? дочь. поруч. дер. Кузн... Показать все
Смерть
После 1813
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