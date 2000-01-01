Грухин Висарион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Грухин Павел Михайлович
Мать: Грухина Дарья Авросимова
Бракосочетание
02.06.1813 ст.
1813г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Кузнецовская, невеста Спасолубягинского прихода Кстининского волостного правления дер. Василия Сидорова крестю Аники Семёнова Шелпикова? дочь. поруч. дер. Кузн... Показать все
Смерть
После 1813