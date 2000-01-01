Грухина Парасковья Аникина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1813 ст.
1813г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Кузнецовская, невеста Спасолубягинского прихода Кстининского волостного правления дер. Василия Сидорова крестю Аники Семёнова Шелпикова? дочь. поруч. дер. Кузн... Показать все
Смерть
После 1816