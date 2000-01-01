Грухина Парасковья Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина Парасковья Аникина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1813 ст.

Муж: Грухин Висарион Павлович

1813г. МК с. Красное (свадьба жених дер. Кузнецовская, невеста Спасолубягинского прихода Кстининского волостного правления дер. Василия Сидорова крестю Аники Семёнова Шелпикова? дочь. поруч. дер. Кузн... Показать все
Смерть
После 1816
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