Грухин Агафон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухин Агафон Павлович

Грухин Агафон Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

08.03.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Грухин Павел Михайлович

Мать: Грухина Дарья Авросимова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Грухин Венедикт Агафонов

Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Грухин Корнило Агафонов

Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Грухин Иван Агафонов

Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Грухин Александр Агафонов

Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
17.04.1812 ст.

Сын: Грухин Василиск Агафонов

Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Ирина Семёнова

Смерть
08.03.1813 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close