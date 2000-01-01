Грухин Агафон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти08.03.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Грухин Павел Михайлович
Мать: Грухина Дарья Авросимова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Грухин Иван Агафонов
Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Грухин Александр Агафонов
Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
17.04.1812 ст.
Мать ребёнка: Грухина Ирина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Ирина Семёнова
Смерть
08.03.1813 ст.