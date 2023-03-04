Грухина (Перменова) Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Грухин Иван Агафонов
Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Грухин Александр Агафонов
Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1812 ст.
Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834