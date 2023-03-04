Грухина (Перменова) Ирина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Перменова) Ирина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Грухин Венедикт Агафонов

Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Грухин Корнило Агафонов

Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Грухин Иван Агафонов

Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Грухин Александр Агафонов

Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович

Рождение ребёнка
17.04.1812 ст.

Сын: Грухин Василиск Агафонов

Отец ребёнка: Грухин Агафон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Агафон Павлович

Смерть
После 1834