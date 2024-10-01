Пешков Архип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: Пешкова Марфа
Переселился в Алтайский край в 1913 году Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Дарья
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Пешкова Дарья
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Пешкова Дарья
Место жительства
1913
Воронежская губерния Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пешкова Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Пешкова Дарья
Место жительства
1917
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно