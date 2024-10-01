Пешков Архип Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Архип Васильевич

Пешков Архип Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: Пешкова Марфа

Переселился в Алтайский край в 1913 году Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Дарья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пешков Петр Архипович

Мать ребёнка: Пешкова Дарья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пешков Василий Архипов

Мать ребёнка: Пешкова Дарья

Место жительства
1913
Воронежская губерния Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пешкова Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Пешкова Дарья

Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.