Пешков Петр Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пешков Архип Васильевич
Мать: Пешкова Дарья
Место жительства
1917
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно