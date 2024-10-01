Пешкова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Пешков Архип Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Пешков Архип Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пешкова Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Пешков Архип Васильевич
Место жительства
1917
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно