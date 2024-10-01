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Пешкова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Архип Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пешков Петр Архипович

Отец ребёнка: Пешков Архип Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пешков Василий Архипов

Отец ребёнка: Пешков Архип Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пешкова Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Пешков Архип Васильевич

Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно

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