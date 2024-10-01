Пешков Василий Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Василий Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Пешков Архип Васильевич

Мать: Пешкова Дарья

Место жительства
1917
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно

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