Пешкова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: не указан
Переселился в Алтайский край в 1913 году Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Место жительства
1917
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно