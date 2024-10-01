Пешкова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Пешков Архип Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Переселился в Алтайский край в 1913 году Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Место жительства
1917
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Б Д. 833 том 4 стр 177 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Яминского Яминской волости Кузнецкого уезда
Смерть
Неизвестно

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