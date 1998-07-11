Скрипкин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1932
Дата смерти11.07.1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1959
Дочь: Матвейчук (Скрипкина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна
Рождение ребёнка
04.02.1962
Дочь: Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна
Смерть
11.07.1998