Скрипкин Николай Михайлович 19.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

11.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: Скрипкин Михаил Антонович

Мать: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Рождение ребёнка
17.05.1959

Дочь: Матвейчук (Скрипкина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Рождение ребёнка
04.02.1962

Дочь: Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Смерть
11.07.1998

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