Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1987
Дочь: Марченко Анна
Отец ребёнка: Марченко Сергей Васильевич