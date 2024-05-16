Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна 04.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1962

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962

Отец: Скрипкин Николай Михайлович

Мать: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
09.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1987

Дочь: Марченко Анна

Отец ребёнка: Марченко Сергей Васильевич

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