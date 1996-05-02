Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1935
Дата смерти02.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1935
Отец: Якубович Захар
Мать: Якубович Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1959
Дочь: Матвейчук (Скрипкина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Скрипкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1962
Дочь: Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Скрипкин Николай Михайлович
Смерть
02.05.1996