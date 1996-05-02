Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна 29.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1935

Дата смерти

02.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1935

Отец: Якубович Захар

Мать: Якубович Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.05.1959

Дочь: Матвейчук (Скрипкина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Скрипкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.1962

Дочь: Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Скрипкин Николай Михайлович

Смерть
02.05.1996

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