Якубович Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубович Мария Захаровна
Отец ребёнка: Якубович Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якубович Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубович Зинаида Захаровна
Отец ребёнка: Якубович Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Якубович) Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Якубович Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубович Захар
Рождение ребёнка
29.11.1935
Дочь: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Якубович Захар
Смерть
1997