Якубович Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Якубович Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубович Мария Захаровна

Отец ребёнка: Якубович Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубович Пëтр Захарович

Отец ребёнка: Якубович Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубович Зинаида Захаровна

Отец ребёнка: Якубович Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Якубович) Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Якубович Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубович Захар

Рождение ребёнка
29.11.1935

Дочь: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Якубович Захар

Смерть
1997

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