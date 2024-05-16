Якубович Захар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Якубович Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубович Мария Захаровна

Мать ребёнка: Якубович Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубович Пëтр Захарович

Мать ребёнка: Якубович Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубович Зинаида Захаровна

Мать ребёнка: Якубович Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Якубович) Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Якубович Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубович Евдокия

Рождение ребёнка
29.11.1935

Дочь: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна

Мать ребёнка: Якубович Евдокия

Смерть
Неизвестно

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