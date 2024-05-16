Якубович Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубович Мария Захаровна
Мать ребёнка: Якубович Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якубович Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубович Зинаида Захаровна
Мать ребёнка: Якубович Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Якубович) Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Якубович Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубович Евдокия
Рождение ребёнка
29.11.1935
Дочь: Скрипкина (Якубович) Евгения Захаровна
Мать ребёнка: Якубович Евдокия
Смерть
Неизвестно