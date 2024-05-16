Марченко Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1987
Дочь: Марченко Анна
Мать ребёнка: Марченко (Скрипкина) Ирина Николаевна