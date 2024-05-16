Марченко (Сундеева) Екатерина Петровна 14.09.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марченко (Сундеева) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1933

Дата смерти

14.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1933

Отец: Сундеев Пëтр Евдокимович

Мать: Сундеева (Душкина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1953

Дочь: Довбиш (Марченко) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1955

Дочь: Сулименко (Марченко) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1958

Дочь: Литовских (Марченко) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.07.1961

Сын: Марченко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1963

Сын: Марченко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович

Смерть
14.10.1988

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