Марченко (Сундеева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1933
Дата смерти14.10.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1933
Отец: Сундеев Пëтр Евдокимович
Мать: Сундеева (Душкина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1953
Дочь: Довбиш (Марченко) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1955
Дочь: Сулименко (Марченко) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1958
Дочь: Литовских (Марченко) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1961
Сын: Марченко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1963
Сын: Марченко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Марченко Василий Михайлович
Смерть
14.10.1988