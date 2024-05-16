Литовских (Марченко) Вера Васильевна 18.05.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литовских (Марченко) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: Марченко Василий Михайлович

Мать: Марченко (Сундеева) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литовских Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1988

Дочь: Шпитько (Литовских) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Литовских Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1989

Дочь: Вологина (Литовских) Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Литовских Анатолий Васильевич

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