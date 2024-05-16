Литовских (Марченко) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1988
Дочь: Шпитько (Литовских) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Литовских Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1989
Дочь: Вологина (Литовских) Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Литовских Анатолий Васильевич