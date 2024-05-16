Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гнездилов Логвин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Васильева (Скрипкина) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Дзюба (Скрипкина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Скрипкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович
Рождение ребёнка
19.12.1932
Сын: Скрипкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сафонова (Скрипкина) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович
Рождение ребёнка
16.11.1941
Дочь: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович
Смерть
Неизвестно