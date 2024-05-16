Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гнездилов Логвин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипкин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Васильева (Скрипкина) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
27.12.1927

Дочь: Дзюба (Скрипкина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Скрипкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
19.12.1932

Сын: Скрипкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сафонова (Скрипкина) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
16.11.1941

Дочь: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Скрипкин Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно

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