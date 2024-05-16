Скрипкин Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1924
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Дзюба (Скрипкина) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Скрипкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна
Рождение ребёнка
19.12.1932
Сын: Скрипкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сафонова (Скрипкина) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна
Рождение ребёнка
16.11.1941
Дочь: Киряхно (Скрипкина) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна
Смерть
Неизвестно