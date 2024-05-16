Васильева (Скрипкина) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1924
Дата смерти1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1947
Дочь: Агакишева (Васильева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
01.05.1953
Дочь: Зонис (Васильева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
06.07.1954
Дочь: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Максимович
Смерть
1995