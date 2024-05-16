Васильева (Скрипкина) Людмила Михайловна 25.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Скрипкина) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1924

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924

Отец: Скрипкин Михаил Антонович

Мать: Скрипкина (Гнездилова) Евдокия Логвиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
08.01.1947

Дочь: Агакишева (Васильева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
01.05.1953

Дочь: Зонис (Васильева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
06.07.1954

Дочь: Бобылева (Васильева) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Максимович

Смерть
1995

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