Демидюк Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидюк Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1918

Дата смерти

10.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1918

Отец: Демидюк Степан Степанович

Мать: Демидюк Антонина Романовна

Рождение ребёнка
08.07.1942

Дочь: Мигунова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.01.1944

Дочь: Воробьёва Альбина Михайловна

Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.02.1952

Сын: Демидюк Александр Михайлович

Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.04.1954

Дочь: Седых Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.02.1957

Дочь: Павлюкова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Россия, Читинская область, Могочинский район, станция Сбега
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Смерть
10.05.1990
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