Демидюк Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1918
Дата смерти10.05.1990
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1918
Рождение ребёнка
08.07.1942
Дочь: Мигунова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
04.01.1944
Дочь: Воробьёва Альбина Михайловна
Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
17.02.1952
Сын: Демидюк Александр Михайлович
Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
15.04.1954
Дочь: Седых Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
10.02.1957
Дочь: Павлюкова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Россия, Читинская область, Могочинский район, станция Сбега
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1990