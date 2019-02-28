Воробьёва (Демидюк) Альбина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Демидюк) Альбина Михайловна

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Место рождения

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

04.01.1944

Дата смерти

28.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1944

Отец: Демидюк Михаил Степанович

Мать: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
06.10.1968

Муж: Воробьёв Вячеслав Петрович

Россия, Тульская область, Узловский район, село Акимо-Ильинка
Рождение ребёнка
07.08.1969

Дочь: Воробьёва Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Петрович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1974

Сын: Воробьёв Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Петрович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.02.2019
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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