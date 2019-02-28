Воробьёва (Демидюк) Альбина Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.01.1944
Дата смерти28.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1944
Бракосочетание
06.10.1968
Россия, Тульская область, Узловский район, село Акимо-Ильинка
Рождение ребёнка
07.08.1969
Дочь: Воробьёва Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1974
Сын: Воробьёв Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Петрович
Смерть
28.02.2019