Демидюк (Ананина) Анна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидюк (Ананина) Анна Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1923

Дата смерти

11.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: Ананин Пантелеймон Иванович

Мать: Ананина Олимпиада

Рождение ребёнка
08.07.1942

Дочь: Мигунова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.01.1944

Дочь: Воробьёва Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.02.1952

Сын: Демидюк Александр Михайлович

Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.04.1954

Дочь: Седых Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.02.1957

Дочь: Павлюкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович

Россия, Читинская область, Могочинский район, станция Сбега
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидюк Михаил Степанович

Смерть
11.01.1981
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