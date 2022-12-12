Демидюк (Ананина) Анна Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1923
Дата смерти11.01.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
Отец: Ананин Пантелеймон Иванович
Мать: Ананина Олимпиада
Рождение ребёнка
08.07.1942
Дочь: Мигунова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович
Рождение ребёнка
04.01.1944
Дочь: Воробьёва Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович
Рождение ребёнка
17.02.1952
Сын: Демидюк Александр Михайлович
Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1954
Дочь: Седых Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1957
Дочь: Павлюкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович
Россия, Читинская область, Могочинский район, станция Сбега
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Демидюк Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1981