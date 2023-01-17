Мигунова (Демидюк) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.07.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1942
Рождение ребёнка
01.08.1962
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Нарышкина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1970
Дочь: Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
14.02.1976
Сын: Мигунов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно