Мигунова (Демидюк) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунова (Демидюк) Галина Михайловна

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Место рождения

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

08.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1942

Отец: Демидюк Михаил Степанович

Мать: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Сбега, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1962

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Нарышкина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1970

Дочь: Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
14.02.1976

Сын: Мигунов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Мигунов Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигунов Алексей Павлович

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