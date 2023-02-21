Мигунов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1962
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Нарышкина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1970
Дочь: Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1976
Сын: Мигунов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно