Мигунов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунов Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1962

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Нарышкина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
23.05.1970

Дочь: Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1976

Сын: Мигунов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Мигунова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигунова Галина Михайловна

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