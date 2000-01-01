Ананин Пантелеймон Иванович
Место рожденияРоссия, Читинская область, Чернышевский район, станция Гульякан
Дата рождения1903
Дата смерти09.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Читинская область, Чернышевский район, станция Гульякан
Рождение ребёнка
23.11.1923
Дочь: Демидюк Анна Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Ананина Олимпиада
Смерть
09.09.1942
Россия, Калининская область, Калининский район, г. Калинин, кладбище Большие Перемерки