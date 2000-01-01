Ананин Пантелеймон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананин Пантелеймон Иванович

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Место рождения

Россия, Читинская область, Чернышевский район, станция Гульякан

Дата рождения

1903

Дата смерти

09.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Читинская область, Чернышевский район, станция Гульякан
Рождение ребёнка
23.11.1923

Дочь: Демидюк Анна Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Ананина Олимпиада

Смерть
09.09.1942
Россия, Калининская область, Калининский район, г. Калинин, кладбище Большие Перемерки
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