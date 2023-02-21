Демидюк Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидюк Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1918

Сын: Демидюк Михаил Степанович

Мать ребёнка: Демидюк Антонина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидюк Антонина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Степанида Степановна

Мать ребёнка: Демидюк Антонина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидюк Константин Степанович

Мать ребёнка: Демидюк Антонина Романовна

Смерть
Неизвестно
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