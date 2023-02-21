Демидюк Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1918
Сын: Демидюк Михаил Степанович
Мать ребёнка: Демидюк Антонина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Степанида Степановна
Мать ребёнка: Демидюк Антонина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидюк Константин Степанович
Мать ребёнка: Демидюк Антонина Романовна
Смерть
Неизвестно