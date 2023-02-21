Демидюк (Питель) Антонина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидюк (Питель) Антонина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1918

Сын: Демидюк Михаил Степанович

Отец ребёнка: Демидюк Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидюк Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидюк Константин Степанович

Отец ребёнка: Демидюк Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Степанида Степановна

Отец ребёнка: Демидюк Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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