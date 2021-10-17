Шустов Автономий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустов Автономий Петрович

Шустов Автономий Петрович

Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ш Петр Васильевич

Мать: Анна Афанасьевна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 8ревизия (1834) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 601 Зайцева Выставка стр 242-244//пленка 2101326 файл 0623-0625
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Настасья Семеновна

Рождение ребёнка
23.09.1851

Сын: Шустов Ананий Автономович

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0654
Эмиграция
1855
отбыл из деревни в неизвестном направлении //Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0... Показать все
Смерть
После 1855

Мы используем куки для улучшения работы сайта.