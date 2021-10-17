Шустов Автономий Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ш Петр Васильевич
Мать: Анна Афанасьевна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 8ревизия (1834) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 601 Зайцева Выставка стр 242-244//пленка 2101326 файл 0623-0625
Бракосочетание
Около 1850
Жена: Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
23.09.1851
Сын: Шустов Ананий Автономович
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0654
Эмиграция
1855
отбыл из деревни в неизвестном направлении //Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 10ревизия (1858) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 1098 Зайцева Выставка стр 218-220//пленка 2154379 файл 0652-0... Показать все
Смерть
После 1855