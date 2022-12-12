Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 7ревизия (1816) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 403 Зайцева Выставка стр 225-227//пленка 2085040 файл 0362-0364
Бракосочетание
Около 1805
Муж: Ш Петр Васильевич
дети Варвара р1808, Аграфена р1812, Денис р1816, Автономий р1826
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шустов Автономий Петрович
Отец ребёнка: Ш Петр Васильевич
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 8ревизия (1834) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 601 Зайцева Выставка стр 242-244//пленка 2101326 файл 0623-0625
Смерть
После 1850