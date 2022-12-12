Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 7ревизия (1816) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 403 Зайцева Выставка стр 225-227//пленка 2085040 файл 0362-0364
Бракосочетание
Около 1805

Муж: Ш Петр Васильевич

дети Варвара р1808, Аграфена р1812, Денис р1816, Автономий р1826
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шустов Автономий Петрович

Отец ребёнка: Ш Петр Васильевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 8ревизия (1834) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 601 Зайцева Выставка стр 242-244//пленка 2101326 файл 0623-0625
Смерть
После 1850
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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