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Акулина Дмитриевна

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Место рождения

Высокая, Ржевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокая, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Стройня, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 7ревизия (1816) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 403 Зайцева Выставка стр 225-227//пленка 2085040 файл 0362-0364
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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