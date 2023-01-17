Акулина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Стройня, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 7ревизия (1816) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 403 Зайцева Выставка стр 225-227//пленка 2085040 файл 0362-0364
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно