Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Иван Иванович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна
Стройня, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 7ревизия (1816) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 403 Зайцева Выставка стр 225-227//пленка 2085040 файл 0362-0364
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно