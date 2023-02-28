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Афанасий Иванович

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Место рождения

Ключевня, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван Иванович

Мать: Мария Ивановна

Ключевня, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна

Стройня, Молототудская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 7ревизия (1816) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 403 Зайцева Выставка стр 225-227//пленка 2085040 файл 0362-0364
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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