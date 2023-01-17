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Ш Петр Васильевич

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ш Василий Елисеевич

Мать: Дарья Марковна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Зайцева Выставка стр 174-176 //пленка 2058855 файл 0610-0613
Бракосочетание
Около 13.05.1810

Жена: Анна Афанасьевна

дети Варвара р1808, Аграфена р1812, Денис р1816, Автономий р1826
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ш Денис Петрович

Мать ребёнка: не указана

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шустов Автономий Петрович

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 8ревизия (1834) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 601 Зайцева Выставка стр 242-244//пленка 2101326 файл 0623-0625
Смерть
1838
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
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