Ш Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ш Василий Елисеевич
Мать: Дарья Марковна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Зайцева Выставка стр 174-176 //пленка 2058855 файл 0610-0613
Бракосочетание
Около 13.05.1810
Жена: Анна Афанасьевна
дети Варвара р1808, Аграфена р1812, Денис р1816, Автономий р1826
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ш Денис Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шустов Автономий Петрович
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 8ревизия (1834) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 601 Зайцева Выставка стр 242-244//пленка 2101326 файл 0623-0625
Смерть
1838
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283